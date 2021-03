Cícero Vicente Furtado, de 44 anos, mais conhecido por “Cearazinho” morreu logo após dar entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Cearazinho se envolveu num acidente no final da manhã desta segunda-feira, 8, quando trafegava de moto pela BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações de pessoas que teriam presenciado o acidente, uma carreta teria fechado o carro Fiat Strada, fazendo com que o motorista rodasse na pista, e na sequencia acertou o motociclista que no choque bateu no para-brisa e foi jogado contra o guard-rail, caindo as margens da rodovia. O carreteiro que teria provocado o acidente não parou, ou seja, fugiu do local.

No impacto, a vítima sofreu politraumatismo, porém, estava consciente, mas logo após dar entrada no pronto-socorro do HR, não resistiu e morreu.

Cearazinho trabalhava na empresa de transportes Cavalheiro em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia apura mais informações.