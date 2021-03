A Câmara de Vilhena realizará mais uma sessão ordinária na manhã desta terça-feira, 9.

Na pauta há vários projetos de leis de autoria do Executivo e requerimentos que serão lidos, discutidos e votados.

A vereadora Clerida Alves (Avante) é autora de quatro requerimentos direcionados ao prefeito Eduardo Japonês (PV).

No primeiro, requer ao prefeito informações quanto à existência de pedido de reajuste e/ou reequilíbrio de preços por parte das empresas que estão executando a obra de esgotamento sanitário no Município (com quase R$ 100 milhões em investimento), bem como a empresa que atua como fiscal da obra. Sendo afirmativa a resposta quanto à existência do pedido, requeiro ainda que seja encaminhado cópia do processo administrativo que verse sobre todo o pleito das referidas empresas e o pedido de reajuste ou reequilíbrio em face ao SAAE.

No segundo, Clerida solicitou cópias das escalas de trabalho dos técnicos em enfermagem e dos enfermeiros que estão atuando nos 20 leitos de UTI, destinados à Covid-19 do Hospital Regional de Vilhena, desde a inauguração dos leitos.

No terceiro, requereu a Japonês informações sobre a não contratação de técnicos de enfermagem para equipe de enfrentamento ao Covid-19 e a falta de insumos para Raio X, medicamentos e alimentos adequados para a dieta dos pacientes internados com Covid-19, tendo em vista o recebimento de denúncias anônimas referentes à falta dos itens acima citados, sendo que existem recursos disponíveis para solucionar esses impasses, que atingem diretamente as pessoas internadas com Covid-19 e as que possam ser acometidas futuramente.

Finalmente, requereu cópia da Licença Prévia e de Instalação (LPI), para a implantação do cemitério municipal, bem como dos pareceres técnicos correspondentes. Ainda, pediu informações quanto à área total desmatada e se há licença para o desmatamento, seja ela emitida pela Prefeitura Municipal de Vilhena ou pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Informou, por outro lado, que em 2020, o então vereador subtenente Suchi, por meio do Requerimento nº 001/2020, reivindicou tais informações e não obteve resposta formal do Poder Executivo.