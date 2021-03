Um carro pegou fogo no meio da rua, após ter um curto-circuito na parte elétrica, na noite desta segunda-feira, 8, na Rua Canadá, no bairro São Paulo, em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do VW Gol, contou que viu fumaça saindo da parte do motor e rapidamente o fogo aumentou.

O condutor pediu ajuda a uma pessoa que passava pelo local e chamou o Corpo de Bombeiros que chegaram rapidamente e conseguiram apagar as chamas, evitando que consumisse todo o veículo.

Não houver feridos, apenas danos materiais.

>>>Vídeo abaixo: