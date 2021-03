O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamento Havan, divulgou um vídeo em seu instagram, com as declarações do prefeito Adailton Fúria (PSD), de Cacoal, que, em pouco mais de duas horas, obteve mais de 123 mil visualizações.

Com 3,5 milhões de seguidores, o “véio” da Havan, como é conhecido, concordou com as afirmativas do mandatário cacoalense, que fez uma análise do decreto estadual que determina restrições no comércio local.

Em entrevista à TV Allamanda local, Fúria diz ser contra o fechamento do comércio e avalia que as medidas a serem aditados nos municípios devem ser decididas pelo prefeito.

“Não é isso que vai resolver o problema da pandemia em Cacoal e no Estado de Rondônia. Respeito a decisão do governo do Estado, sou governo do Estado, mas nesse quesito eu acredito e entendo que quem tem que legislar no âmbito do município é o prefeito municipal”, pondera.

Para Hang, o prefeito rondoniense tem razão e reforçou que os prefeitos devem decidir o que é melhor para sua cidade.

“Cada um deles sabe da situação do seu município. Não adianta vir uma ordem arbitrária do governo estadual mandando fechar tudo se não conseguem analisar caso a caso. É preciso bom-senso e lógica para tomar as decisões corretas. Governadores, deem liberdade para gestores de cada cidade decidirem as medidas que irão usar para enfrentar essa pandemia, antes que seja tarde demais”, disse.

