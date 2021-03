A Prefeitura de Porto Velho está com inscrições abertas para mais um processo seletivo que visa realizar a contratação temporária de profissionais da saúde.

As vagas são para atender a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), na área urbana e rural. A seleção dos candidatos consistirá em uma única etapa, de análise curricular, conforme os requisitos, de caráter classificatório.

Os requisitos para entrada no serviço público são: ter idade mínima de 18 anos e a idade máxima de 59 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, sendo do sexo masculino estar quite com as obrigações militares, possuir escolaridade compatível com a função e aptidão física e mental.

A seleção do processo seletivo da Prefeitura de Porto Velho 2021, terá vigência enquanto durar os efeitos do Decreto Estadual nº 24.887 de 20 de março de 2020, bem como o Decreto Municipal nº 16.612 de 23 de Março de 2020, e Decreto nº 16.620 de 06 de Abril de 2020 que declararam o estado de calamidade pública.

Desse modo, o contrato de trabalho será de seis meses, a contar da data de assinatura, podendo o candidato ser dispensado ou ter seu contrato prorrogado por igual período, a depender do sucesso no combate.

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site oficial e preencher a ficha de inscrição online. As inscrições estarão abertas a partir da segunda-feira 08 de março de 2021, até o momento não há data para o fim da inscrição.