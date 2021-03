O presidente da Câmara de Cerejeiras, Samuel Carvalho da Silva (PTB), o popular DJ Samuka, colocou uma nova dinâmica ao parlamento ao mostrar a transparência das ações do Legislativo local.

Reeleito para comandar a casa de leis até 31 de dezembro de 2024, Samuka inova e decidiu utilizar as redes sociais para interagir com a população do seu município, uma atividade pouco explorada por políticos na região do Cone Sul de Rondônia.

Contudo, um comportamento deixa os cerejeirenses mais animados com a seriedade da atuação do parlamentar: as declarações de economia e enxugamento de gastos do Poder Legislativo, principalmente quando se fala em diárias, um assunto que provocou o desprestígio do parlamento em anos anteriores.

Em entrevista ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 9, Samuka garante que os primeiros meses de sua gestão é focar na organização da Casa e enxugar os gastos da máquina administrativa.

Ele citou como o exemplo a exoneração de dois servidores por não querer trabalhar. “Somos servidores da população e temos que respeitar o dinheiro público. Vocês sabem que o Samuka não foge da raia”, observa.

Outra iniciativa que resgata a credibilidade do parlamento é a transparência dos trabalhos, tendo, para isso, o apoio de uma assessora de imprensa, cargo que em outras gestões era utilizado para a realização de outras atividades, menos para o relacionamento com os profissionais de imprensa e com a população.

Num vídeo divulgado nesta semana, Samuka, com ajuda da profissional de comunicação, fala sobre as diárias liberadas aos seus colegas de parlamento, mas fez uma alerta a todos os vereadores: “não estou aqui para defender nenhum vereador. Eu, presidente, não viajei ainda, porque não vi necessidade. Mas há vereadores que viajaram e trouxeram benefícios para Cerejeiras. O povo é o patrão e é quem paga o salário dos vereadores. Vou fazer uma live quando sair da cidade, outra junto com os parlamentares e outra quando retornar a Cerejeiras. Não vou proibir o vereador de viajar, mas aconselho que a viaje só for se necessário, do contrário não precisa viajar, mas cada um arca com seus problemas e responde por seus atos”.

Quanto à transparência da Casa, o vereador disse que o Portal da Transparência passa por modificações, com todos os documentos acessíveis à população, tais como atas, indicações, ofícios ou requerimentos.

“Não estou aqui denegrir a imagem de nenhum presidente da Câmara que passou por aqui, mas eu falo e provo que nunca houve um tanto de informação e transparência como hoje”, destacou.

R$ 300 MIL PARA VACINAS

Ainda, numa live divulgada nesta quarta-feira, 10, Samuka anunciou a devolução de R$ 300 mil à prefeitura para compra de vacinas. Ele esteve acompanhado de colegas vereadores, como Valdecir Sapata Jordão.

>>> VEJA, ABAIXO, AS DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE SOBRE DIÁRIAS: