O deputado Eyder Brasil (PSL), na sessão de terça-feira 09, anunciou que com a substituição da liderança do governo na Assembleia Legislativa, assumirá a presidência da Comissão de Transportes e Obras Públicas.

“Função que me agrada bastante, onde poderei exercer meu papel com ainda mais afinco. É uma comissão que trata da infraestrutura do Estado de Rondônia, de todos seus aparelhos, aliás, já começamos a trabalhar. Apresentei alguns requerimentos, pedidos de informações a respeito das obras que estão paradas e que estão tramitando no Estado, em especial, as obras da saúde, a exemplo do Hospital Regional de Guajará-Mirim, o de Ariquemes, enfim, para entendermos o motivo de estarem paradas”, declarou o deputado.

O deputado Luizinho Goebel (PV), até então, presidente da referida comissão, é o novo líder do governo na Casa de Leis. “Aproveito para desejar ao deputado Luizinho, representante do Cone Sul, muito sucesso nessa jornada”, ressaltou Eyder Brasil.

PANDEMIA

O parlamentar, ainda em seu pronunciamento na tribuna, dirigiu sua fala ao governador, Marcos Rocha e ao prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

“Nesse momento de crise, de pandemia, nesse caos que estamos vivendo na nossa saúde, gostaria de pedir aos nobres chefes, de Estado e do município, que possam trabalhar juntos. É preciso darmos as mãos, deixarmos o palanque e a política partidária de lado e pensarmos nas pessoas. Sabemos que ambos estão fazendo ações no combate ao Coronavírus, mas precisamos avançar mais”, enfatizou o deputado.

Eyder Brasil destacou que apresentou indicação solicitando a implantação de um Centro de Referência para tratamento da Covid-19 em Rondônia.

“Iniciativa esta, que já vem dando certo em alguns Estados do país. Sabemos que a Prefeitura de Porto Velho tem suas competências, mas o governo do Estado tem estrutura para dar fôlego para administração municipal e, desta forma, trabalharem juntos. Porto Velho apresenta o maior número de óbitos por Covid-19 diariamente e nós, como representantes do povo, não queremos que mais vidas sejam ceifadas”, alertou Eyder.

O deputado também informou que já se comprometeu em programar uma agenda junto ao comando da 17° Brigada de Infantaria de Selva de Rondônia.

“A ideia é pedir ajuda, apoio ao nosso Exército Brasileiro para que, nessa luta contra a Covid-19, possa, mais uma vez, estender seu braço forte e sua mão amiga ao povo rondoniense”, explicou ele.

AULAS PRESENCIAIS

O deputado mencionou que protocolou na Assembleia, um Projeto de Lei (PL) que estabelece como atividades essenciais as aulas escolares presenciais. Eyder Brasil pediu apoio ao grupo de trabalho formado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria para que o projeto seja encaminhado ao Executivo e tramitado em plenário, o quanto antes.

“Boa parte da nossa população clama para a retomada das aulas presenciais. A evasão escolar aumentou em 70% porque muitos alunos não querem mais essa modalidade de ensino a distância, até porque, muitos não têm condições de ter um plano de internet, um celular, notebook ou computador em casa. Reforço aqui, meu pedido de apoio ao presidente Alex Redano e à Mesa Diretora dessa Casa de Leis, para que esse PL seja apreciado pelos demais colegas parlamentares o quanto antes”, concluiu Eyder Brasil.