Confirmando rumores que circulam nos bastidores da política rondoniense, a deputada federal Jaqueline Cassol (PP) declarou ao Extra de Rondônia que pode tentar concorrer ao Senado Federal ao invés de buscar a permanência no cargo que ocupa, nas eleições do ano que vem.

O projeto político da parlamentar, que é presidente regional da legenda, inclui o marido Luiz Paulo, que começa a articular uma pré-candidatura a deputado estadual.

A parlamentar usa o conhecido mote político de dividir uma pretensão eleitoral com o eleitorado, dizendo que “se for a vontade do povo de Rondônia e o partido aprovar meu nome na convenção, tenho este anseio sim”.

Segundo Jaqueline, tanto sua atuação parlamentar quanto o desempenho no comando da legenda em Rondônia, a habilitam para tentar dar o salto.

“Meu mandato tem sido produtivo, temos ações relevantes por todo o Estado, dando suporte aos municípios e buscando o melhor para a população de Rondônia. Já a nossa atividade partidária, dando sustentação às bases regionais de norte a sul, fortalecendo os diretórios municipais e marcando presença junto as nossas lideranças locais, fortaleceram o PP e tornaram o partido sólido e altamente competitivo para o próximo ano”, argumenta.

Jaqueline garante ao Extra de Rondônia que a atuação do advogado e jornalista Luiz Paulo, que é seu marido, também o tornam apto a pretender disputar cargo eletivo. “Ele é secretário geral do PP em Rondônia, e tem trabalhado arduamente para formação de nossas nominatas para concorrer a deputado federal e estadual, e graças a esta dedicação hoje temos uma composição praticamente completa para a disputa, contando com lideranças expressivas. O reconhecimento por seu trabalho é uma coisa natural, e deve ser confirmado na convenção partidária”, pontua.

Luiz Paulo deve tentar consolidar entre seus partidários candidatura à Assembleia Legislativa.