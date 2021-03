Após vistoriar alguns trechos das principais rodovias de Rondônia, o vice-líder do governo no Congresso, senador Marcos Rogério (DEM-RO) apresentou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) um relatório com os pontos que precisam de obras emergenciais na BR-364, BR-429 e BR-421.

“Infelizmente várias estradas de nosso Estado se encontram em péssimas condições. Além do perigo de acidentes, as rodovias que estão em condições precárias causam prejuízos aos motoristas e também a toda economia do Estado, já que o escoamento da produção agrícola fica comprometido”, afirmou Marcos Rogério.

Atendendo à solicitação do senador rondoniense, o Dnit abriu novas licitações para obras de restauração nas três rodovias apontadas no relatório do parlamentar. As empresas serão contratadas para operar obras de manutenção de conservação e restauração nos pontos mais críticos.

No total, quatro editais foram abertos pelo Dnit, dois deles são referentes a BR-429 e englobam praticamente toda a rodovia: o primeiro é para contratação de empresa para serviço de manutenção no trecho compreendido entre o Km 41 e Km 198, e o segundo do Km 198 ao Km 380, cortando as cidades de Ji-Paraná, Costa Marques, Seringueiras e Presidente Médici.

Outro edital de licitação é para obras nos pontos mais críticos da BR-421, passando pelos municípios de Ariquemes, Campo Novo e Buritis. Os serviços vão contemplar uma extensão total de 114 Km na rodovia. Já para BR-364, a licitação é para contratação de empresa para executar a manutenção do segmento do Km 305 ao Km 430, localizado entre as cidades de Presidente Médici e Jaru.

“Somando os segmentos que serão beneficiados com esses editais, temos mais de 420 km de estradas passando por serviços de manutenção e restauração em Rondônia. Como senador da república, meu compromisso é fiscalizar e cobrar das autoridades competentes providências em relação a qualidade do asfalto em nossas rodovias federais. Após a licitação concluída, continuarei trabalhando no monitoramento da execução dos serviços”, destacou o senador Marcos Rogério.

De acordo com a Superintendência do Dnit em Rondônia, novos editais devem ser abertos, ainda este ano, para execução de obras de manutenção em outros trechos e rodovias do Estado. Um deles prevê obras no trecho da travessia urbana de Porto Velho, que corta as BRs 364 e 319. Outro edital, também a ser lançado, é o do BR-Legal que prevê contratos para sinalização rodoviária no Estado.