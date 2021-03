A vítima identificada como Rosimara E C., 23, foi esfaqueada na madrugada de quinta-feira 11, na região de um bar na Linha 45, Comunidade Vila Nova Samuel, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

A mulher foi socorrida para o posto de saúde com três cortes no braço. Ela contou que estava indo se encontrar com o namorado e no meio do trajeto foi atacada a facadas.

Aos policiais, a vítima alegou não ter reconhecido a pessoa que cometeu o crime. Disse ainda que por estar embriagada e ter ocorrido tudo muito rápido não conseguiu nem distinguir se era homem ou mulher a pessoa que cometeu o ataque. A Polícia Civil seguirá no caso.