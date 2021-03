Considerado uma espécie de “patrimônio” do PSDB rondoniense, o ex-senador Expedito Júnior conversou nesta sexta-feira, 12, por telefone, com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que comentou rumores dando conta que poderia mudar de legenda. Ele também falou sobre as eleições do próximo ano.

Sobre a possibilidade de migrar para o PSD, partido ao qual está filiado seu filho Expedito Netto, o político assegurou que não passa de especulação.

“São apenas conjecturas lançadas no meio político a fim de criar um fato a partir do nada. Não há, pelo menos neste momento, qualquer pretensão de minha parte neste sentido, nem sequer alguma manifestação ou convite deste partido”, garantiu.

Complementando, Júnior afirmou estar perfeitamente à vontade no PSDB, “partido que ajudei a construir em âmbito regional e nacional”.

Sobre a sucessão estadual e a forma com que pretende se posicionar com relação às eleições, Expedito Júnior segue o mantra de eventuais pré-candidatos nos últimos dias: “não é o momento para se falar sobre sucessão, e o que eu posso dizer é que temos conversado com o senador Marcos Rogério e o prefeito Hildon Chaves, de Porto Velho, mas são apenas contatos preliminares de avaliação do cenário”, garantindo não haver ainda “nada concreto ou encaminhado em termos de nomes ou mesmo alianças”.