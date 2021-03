Apresentado pelo Jornalista e Radialista Elizeu Evangelista, o programa “Tribuna Livre” completa 3 anos nesta sexta-feira, 12, no município de Cerejeiras, região sul de Rondônia.

Líder de audiência, o programa é transmitido de segunda a sexta-feira, das 18 às 19h, na rádio comunitária “Ondas Verdes” FM 104,9 Mhz, com notícias, informações, utilidades públicas e entrevistas.

“Nesse três anos de programa tivemos o privilégio de receber em nossa emissora de rádio Governadores, vice-governador, senadores, deputados federais e estaduais, procuradores, promotores de justiça, prefeitos, vereadores, secretários municipais, empresários, gestores públicos e privados, sempre com o objetivo de levar informações aos nossos ouvintes, apurando sempre as notícias com fontes seguras, fazendo um jornalismo com credibilidade e transparência”, disse Evangelista.

O “Tribuna Livre” foi ao ar pela primeira vez no dia 12 de março de 2018 e teve como entrevistado o presidente do Conselho de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Cerejeiras (COMDECI), empresário Jair Ferro e teve como tema o desenvolvimento comercial e industrial de Cerejeiras e região.

A programação tem participação ativa dos ouvintes por meio de ligações telefônicas, aplicativo WhatsApp e pela página do Facebook, onde é transmitido em tempo real por meio de live.

Elizeu Evangelista é formado em Rádio e TV pela Fundação Rede Amazônica de Porto Velho, filiado à Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ), ao Sindicato dos Jornalistas de Rondônia (SINJOR) e a Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), da qual recebeu troféus em 2018 e 2019 como destaque da comunicação Rondoniense.

“Minha gratidão a Deus, minha família, a direção da emissora Ondas Verdes FM 104,9 que acreditou nesse projeto, aos empresários e prestadores de serviços que acreditam no nosso trabalho e vinculam seus produtos e marcas ao programa ‘Tribuna Livre’ e aos nossos ouvintes que ao longo dessa jornada se tornaram amigos e me dão o privilégio de entrar em seus lares diariamente, muito obrigado”, finalizou o comunicador.