Nesta quarta-feira, 10, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) recebeu a visita do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOURB) de Alvorada do Oeste, Luiz César Timóteo da Silva no seu gabinete na Capital, Porto Velho (RO) e, durante o encontro eles trataram de diversos assuntos de interesse do município.

Logo após a reunião, o parlamentar gravou um vídeo e publicou nas suas redes sociais noticiando que destinou recurso por meio de emenda parlamentar para a aquisição de veículo que irá atender as necessidades da Secretaria de Obras.

Luizinho Goebel informou também que definiu junto ao Governo de Rondônia quais são as linhas vicinais que o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER/RO) cuidará no município de Alvorada do Oeste, sendo elas: na Kapa Zero, da Linha 09 até BR 429; Linha 90 da BR 429 até a Comunidade Santa Rita; Linha 48 da BR 429 até a sede do município de Castanheiras; Linha 52 da sede do município de Alvorada do Oeste até a Kapa 0 e a Linha 64 norte. Já com relação à manutenção da 7ª Linha, será realizado um termo de cooperação técnica entre a prefeitura e governo.

“Só assim vamos acabar de fato com esse empurra pra lá, empurra pra cá com relação à manutenção das estradas. Agora está definido. É a palavra da equipe técnica e do diretor do DER em Rondônia”, afirmou.

Ao finalizar o vídeo, Goebel anunciou que nos próximos dias estará em Alvorada do Oeste para fazer a entrega de um “pacotão de ações” que contemplarão o município.

“Prefeito e moradores, vocês podem contar conosco. Nossa equipe está aqui se preparando, planejando e trabalhando para levar os resultados. Aguardem a nossa visita”, encerrou.