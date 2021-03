Um acidente envolvendo um veículo que tinha como motorista uma mulher, de 26 anos, sem habilitação, foi registrado na noite desta quarta-feira, 11, em um posto de combustível localizado no centro do município de Cerejeiras, na região sul de Rondônia.

Conforme narrado em ocorrência policial, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 23h de quarta-feira, para comparecer no auto posto 2 irmãos, localizado na Avenida das Nações, esquina com Avenida Integração Nacional, área central da cidade, para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítimas.

A PM apurou que a mulher conduzia um veículo e, ao se aproximar da bomba de abastecimento de combustível, perdeu o controle da direção do carro que é automático, bateu e danificou uma prateleira onde ficam armazenados frascos de óleos lubrificantes e na sequencia atropelou três pessoas que estavam no pátio no posto.

As vítimas do atropelamento foram uma frentista, uma atendente (que no momento da colisão abastecia sua motocicleta) e um cliente do estabelecimento que estava abastecendo sua motoneta. Ambos tiveram escoriações leves e relataram não necessitar de atendimento médico no momento.

A condutora do veículo relatou à PM que não era habilitada e se atrapalhou no momento de frear o carro, pois o mesmo é automático e junto com ela estava o proprietário do automóvel, que confidenciou ter passado a direção para pessoa não habilitada.

Diante dos fatos, a PM lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do proprietário do veículo, que teve sua CNH apreendida e o automóvel encaminhado para o pátio da Ciretran. A ocorrência policial foi registrada como Lesão Corporal Culposa em Acidente de Trânsito.