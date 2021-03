Durante coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (12), o prefeito Hildon Chaves anunciou a compra de 400 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca para imunizar aproximadamente 200 mil pessoas em Porto Velho, capital de Rondônia.

Ele garante que os imunizantes chegam no máximo em um mês na cidade.

De acordo com o prefeito foram investidos aproximadamente R$ 20 milhões com recursos próprios do município. “O laboratório já confirmou que aceitou vender as vacinas para Porto Velho e o dinheiro já foi depositado em uma conta criada a partir de orientação da empresa. O pagamento será feito em contra entrega”, informou Hildon Chaves.

No prazo de 25 a 30 dias a vacina deve chegar à Capital, segundo o Prefeito. “Nossa Secretaria de Saúde terá a missão de vacinar 40% da população em até 10 dias depois da chegada. Nós temos urgência para salvar vidas”, disse Hildon Chaves.

Segundo o Prefeito, a expectativa do município é chegar até a população de 30 anos. “Atualmente, nós estamos vacinando profissionais de saúde e idosos de 80 anos. Com essa aquisição, nós queremos chegar até as pessoas de 30 anos com essa ação”, enfatizou.

O prefeito destacou ainda, que a vacina não dá imunidade imediata. “O imunizante demora aproximadamente 30 dias para imunizar. Após isso, já vamos poder observar a queda no número de contaminados” finalizou o prefeito.

Hildon declarou ainda que a compra das vacinas está sendo feita com recursos próprios e ainda com emendas parlamentares federais de R$ 4 milhões.