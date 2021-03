Vilhena registrou três novos óbitos neste sábado, 13.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 9.076 casos confirmados de vilhenenses, 2.829 vacinados com a 1ª dose e 1.625 vacinados com a 2ª dose, 146 óbitos de vilhenenses, 39 óbitos de moradores de fora e 77 atendimentos no Ambulatório Covid-19. Há atualmente no município 478 casos ativos de moradores de Vilhena, 150 casos suspeitos, bem como 8.452 já recuperados e 23 transferidos.

Um dos óbitos registrados hoje foi de paciente do sexo masculino morador de Araçatuba (SP) com 57 anos, os outros dois são de pacientes do sexo feminino moradores de São Paulo (SP) com 59 anos e de Vilhena com 63 anos.

Há 30 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 19 de Vilhena e 11 de outras cidades: um de Chupinguaia, um de Colorado do Oeste, um de Corumbiara, três de Cerejeiras, um de Ji-Paraná, um de Rolim de Moura, um de Diamantino (MT), um de Foz do Iguaçu (PR) e um de Governador Valadares (MG).

Destes, 18 estão na UTI, sendo 15 intubados (nove do sexo masculino com 65, 63, 46, 32, 50, 78, 42, 48 e 38 anos e seis do sexo feminino com 26, 55, 75, 57, 57 e 60 anos) e três pacientes na UTI com ventilação não-invasiva (dois do sexo masculino com 52 anos e dois do sexo feminino com 61 e 70 anos).

Nas Enfermarias há 12 pacientes: nove do sexo masculino com 73, 60, 69, 55, 53, 53, 74, 49 e 41 anos e três do sexo feminino com 64, 61 e 53 anos. Há ainda dois leitos bloqueados aguardando pacientes transferidos do Governo do Estado. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 71,1% (sendo 90% na UTI e 48% nas Enfermarias).

164,7 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 164,7 mil casos confirmados e 3.346 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 11,439 milhões, com 277,2 mil mortes. No mundo são 120,035 milhões de casos confirmados e 2,658 milhões de mortes.