Divulgado há 5 dias pelo megaempresário da indústria, Luciano Hang, o vídeo em que o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), defende a abertura do comércio na pandemia, já registrou mais de 640 mil visualizações, além de 4.064 comentários, até a manhã deste sábado, 13.

Hang divulgou o vídeo em seu instagran, que tem 3,5 milhões de seguidores.

O “véio” da Havan, como é conhecido, concordou com as afirmações do prefeito rondoniense que fez uma análise do decreto estadual que determina restrições no comércio local.

Enquanto muitos prefeitos decidem por fechar os estabelecimentos comerciantes, Fúria diz ser contra e avalia que as medidas a serem adotadas nos municípios devem ser decididas pelo prefeito.

“Não é isso que vai resolver o problema da pandemia em Cacoal e no Estado de Rondônia. Respeito a decisão do governo do Estado, sou governo do Estado, mas nesse quesito eu acredito e entendo que quem tem que legislar no âmbito do município é o prefeito municipal”, pondera.

Para Hang, o prefeito rondoniense tem razão e reforçou que os prefeitos devem decidir o que é melhor para sua cidade (veja o vídeo AQUI).