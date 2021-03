Um motorista que ainda não teve o nome divulgado, morreu na tarde deste sábado, 13, após um semirreboque se desprender e bater na cabine da carreta que ele dirigia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima seguia pela BR-364, sentido Porto Velho, quando próximo a Candeias do Jamari o semirreboque de uma carreta basculante que trafegava à frente, se desprendeu, o vagão bateu com violência contra a cabine do caminhoneiro que estava atrás e sofreu morte instantânea.

No impacto, a cabine ficou totalmente destruída. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para perícia e depois registrou a ocorrência.

