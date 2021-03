Um homem identificado como Fabiano dos Santos Benigno, de 33 anos, morreu nesta madrugada de domingo, 14, no Hospital Regional de Vilhena (HRV), após ser esfaqueado pelo próprio pai numa discussão familiar, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, por determinação da Central de Operações da Polícia Militar, uma guarnição foi enviada ao HRV, pois a informação dava conta que havia dado entrada no pronto-socorro um homem com ferimento provocado por objeto ponto-agudo.

Ao chegar no local foi feito contato com uma testemunha, no qual relatou que ela e o marido residem na casa do sogro, e que passaram parte do dia ingerindo bebidas alcoólicas.

Em dado momento, a vítima identificada por Fabiano dos Santos Benigno, de 33 anos, iniciou uma discussão e tentou agredi-la, com isso, o sogro entrou na desavença para defendê-la, neste momento Fabiano também tentou agredir o próprio pai, desferindo socos no rosto.

Para se defender da tentativa de agressão, o pai de Fabiano identificado pela inicial V.B., se apossou de uma faca de mesa, e desferiu um golpe no filho acertando o tórax.

A vítima foi socorrida ao hospital pela esposa e uma cunhada que estavam no local. Contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu uma hora e meia após dar entrada na unidade de saúde.