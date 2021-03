Num vídeo que circula nas redes sociais, o secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, durante audiência sobre medidas restritivas em razão da pandemia, informou semana passada que o governo de Rondônia destinou recursos financeiros a vários municípios para a aquisição de leitos de UTI, entre eles, Cacoal.

De acordo com Máximo, o repasse feito a Cacoal é na ordem de quase R$ 4 milhões ainda na gestão anterior para o município montar 12 leitos de UTI. “Infelizmente Cacoal não montou: nem na gestão passada e nem na atual, e o dinheiro está na conta do município”, frisou o titular da Sesau.

Contudo, o prefeito Adailton Fúria (PSD) rebate as declarações de Máximo, afirmando que, graças a decisão judicial proferida na última semana, o dinheiro será utilizado no Hospital de Campanha, montado para atender os pacientes infectados pela covid-19, ajudando assim a desafogar os hospitais Regional de Cacoal (HRC) e de Emergência e Urgência Regional de Cacoal (Heuro), que juntos atendem pacientes encaminhados por mais de 30 municípios rondonienses.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia na tarde desta segunda-feira, Fúria disse que o recurso chegou na gestão passada somente para compra de leitos de UTI em hospitais particulares. Com a gestão anterior não conseguiu comprar e a atual também não devido à falta de leitos no país, a prefeitura ingressou com ação judicial para que o recurso seja utilizado no Hospital de Campanha.

“O dinheiro veio única e exclusivamente para aquisição de leitos em hospitais particulares. A gestão passada tentou licitar 3 vezes, mas não conseguiu. Nós fizemos gestão, em janeiro, com os hospitais particulares, mas ninguém quis. A nossa Regional está lotada e o governo não autorizou usar o dinheiro para montar as UTI´s no Hospital de Campanha. Queriam que comprasse de todo jeito em hospitais particulares. Aí foi quando entramos na justiça e ganhamos a liminar”, reforçou o mandatário cacoalense, afirmando, ainda, que a autorização do uso do dinheiro foi referendada pelos vereadores na sessão extraordinária realizada na última sexta-feira.

>>> VEJA O VÍDEO DO SECRETÁRIO ABAIXO: