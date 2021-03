A maior parte do tempo da sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira, 15, na Câmara de Chupinguaia, foi destinada às justificativas e desabafos dos parlamentares com relação ao escândalo do auxílio-alimentação, benefício de R$ 600,00 concedido aos vereadores e servidores da Casa de Leis.

Conforme informaram os parlamentares, a Resolução foi aprovada em 2019, mas só agora o benefício foi repassado aos edis respeitando o princípio da legalidade, já que eles não podem legislar em benefício próprio (leia AQUI).

Devido à repercussão negativa do caso, na sessão desta segunda-feira, 15, o presidente da Casa, Toninho Bertozzi, anunciou a suspensão do benefício só até o final de 2021, o que significa que pode retornar a partir de janeiro de 2022 (leia mais AQUI).

Já o vereador Idenei Dummer Beyer (PDT), 1º secretário na Mesa Diretora da Câmara, foi mais além e anunciou a doação de parte do salário, que hoje é de R$ 5 mil, na compra de cestas básicas para famílias carentes de Chupinguaia.

Ele disse que, desde o primeiro momento, deixou claro que os recursos de auxílio-alimentação seriam doados à APAE e Hospital do Câncer no final do ano. “Optei por receber o recurso em respeito aos demais vereadores, porque nada de ilegal está acontecendo nessa Casa de Leis. É totalmente legal. Não há um fato sequer nebuloso na minha vida. Aqui tem um legislativo muito forte e que não vai fugir à luta de forma alguma. A minha honestidade eu coloco à prova com 40 anos neste município”, desabafou.

Por outro lado, Idenei anunciou que, diante a situação, “estarei cumprindo meu dever com os menos favorecidos e estarei doando parte do meu salário em cestas básicas para famílias carentes até que acabe essa pandemia”.

A reportagem do Extra de Rondônia pretende acompanhar o ato de solidariedade do parlamentar.