O espancamento brutal de uma jovem grávida aconteceu na noite de domingo 14, em uma residência no bairro Jardim Eldorado, na área Sul da capital rondoniense.

A jovem de 19 anos teve um dos dentes quebrados durante as agressões praticadas pelo marido de 32 anos. Ele foi preso em flagrante.

Os policiais militares do 9° Batalhão disseram que foram chamados após denúncia de que havia um homem espancando a esposa com socos no rosto. Quando a equipe da PM chegou, o autor do crime ainda tentou correr, mas foi alcançado e preso.

A vítima ensanguentada devido o espancamento, contou que por motivos de uma discussão fútil o marido partiu para a violência contra ela. O acusado foi encaminhado para a Central de Polícia Civil.