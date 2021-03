Na sexta-feira 12, o deputado Eyder Brasil visitou a Associação Casa Família Rossetta de Porto Velho. Acompanhado do vereador Dr. Gilber Mercês e dos assessores Lander Lima e Alex Potência, o parlamentar verificou as dependências da associação e fez a entrega de 15 cestas básicas.

A ação surgiu do projeto de futebol solidário, “Jogo dos Amigos”, que devido a pandemia foi adiado. Mas ainda assim, os participantes preferiram não deixar as doações para depois.

“A nossa iniciativa visa despertar um olhar de sensibilidade com a associação, que depende de incentivos e doações para conseguir atender tantas pessoas em estado de vulnerabilidade social. Sinto muita satisfação em poder contribuir e incentivar a todos que puderem ajudar também”.

De acordo com a diretora geral da Casa Rosetta Giusi Fulco, as doações foram muito bem-vindas. “As cestas chegaram em uma boa hora, pois dependemos de doações e com essa pandemia, os apoios não têm sido suficientes para manter todas as nossas casas”.

Associação atende a comunidade de Porto Velho, Candeias e Ouro Preto. “Hoje temos em torno de 70 crianças com deficiência e mais 100 pessoas com dependência química sendo atendidas pelos diversos serviços, desde a triagem, comunidade terapêutica e a fase de reinserção social, além das famílias do nosso público acolhido, as quais também estão em uma situação difícil devido a pandemia. As doações vão contribuir para melhorar a vida de muita gente”, disse a diretora agradecida.

DOAÇÕES

Interessados podem fazer doações através de transferência ou depósito para os seguintes dados bancários: Banco do Brasil – Conta Corrente: 121000-9 Agência: 0102-3 PIX: 63.762.553.000100.

Se preferir, é possível contribuir através de compras na loja solidária que fica na própria Casa Rosetta – Rua. Marechal Deodoro, 1213 – Areal, Porto Velho.