O jogo de baralho que quase terminou em morte aconteceu em uma residência na Rua Luiz Antônio Mioto, no Centro do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

Itamar G. B., 36, foi atacado a golpes de facão na noite de domingo 14. O autor do crime fugiu e foi identificado como Elisson F., 24.

Segundo consta em boletim policial, os dois estavam jogando uma partida de truco e em determinado momento houve discussão relacionada ao jogo de baralho.

O acusado furioso pegou as cartas e jogou ao chão. Nesta hora, os dois entraram em luta corporal e o acusado se armou com um facão. Ele tentava atingir a cabeça da vítima, mas Itamar se protegeu com os braços e ficou lesionado com cortes profundos. Após o crime, o autor fugiu.

A vítima foi socorrida ao posto de saúde da localidade. Porém, devido a gravidade do caso o homem teve de ser transferido ao hospital do distrito de Extrema. Policiais militares colheram as informações sobre o crime e registraram a ocorrência no 9° DP. A Polícia Civil segue no caso.