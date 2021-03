Os empresários do município de Cerejeira divulgaram uma carta aberta endereçada às autoridades políticas estaduais e municipais na manhã desta terça-feira, 16.

O documento, assinado em nome dos empresários, foi divulgado pela Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC).

Na carta aberta, os empresários cobram do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (sem partido), e da prefeita, Lisete Marth (PV), dentre outras autoridades, medidas em face ao atual cenário de restrição da atividade empresarial no município.

As três solicitações apresentadas no documento, em resumo, são: “protocolos mais justos e mais humanos” para as empresas; “aquisição urgente da vacina” e “mais pelo menos 20% de leitos de UTI em Rondônia”.

O empresário e presidente da ACIC, Wallaci Machado, afirma que a carta é uma solicitação da associação para que os governantes ouçam e considerem a situação dos empresários de Cerejeiras.

“Essas restrições severas estão matando pequenos negócios e destruindo renda e emprego no nosso município. Essa situação não pode continuar. O governo precisa entender que não são as empresas que estão fazendo as pessoas serem infectadas. As empresas tomam todas as medidas necessárias”, disse o presidente da entidade empresarial.

>>> LEIA ABAIXO A CARTA NA ÍNTEGRA: