O advogado Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania (ADDC), entrou em contato nesta terça-feira, 16, com a redação do Extra de Rondônia, para comentar o caso que gerou polêmica semana passada em Chupinguaia: o auxílio-alimentação de R$ 600,00 recebido em janeiro e fevereiro deste ano pelos parlamentares.

Nesta segunda-feira, 15, durante a sessão ordinária, o presidente da Casa de Leis, Toninho Bertozzi (PSDB), anunciou a suspensão do benefício só até final de 2021 “após ouvir os colegas do parlamento e a população” (leia mais AQUI).

Contudo, para o causídico, a palavra “suspensão” é mais do que um “golpe” dos vereadores para que depois possam receber o benefício novamente, inclusive os atrasados.

“Desculpe, mas a ‘patifaria’ política em Chupinguaia se mantém em voga. A suspensão do auxílio, aprovada nesta segunda-feira e não a revogação, é manobra, especificamente é um golpe provenientes de ‘canalhas’ políticos. Cabe observar que, no futuro, com os ânimos populares em calmaria, com outros problemas em destaque, de certo, na calada da noite, torna-se sem efeito a dita ‘suspensão’ e os vereadores poderão receber o auxílio, inclusive os atrasados. Queremos a revogação, ou seja, anulação do projeto”, observa.

Para tanto, Caetano disse que prepara uma Ação Popular que será formalizada nos próximos dias na Justiça para anular definitivamente o auxílio-alimentação pedindo, ainda, que os vereadores devolvam o dinheiro recebido aos cofres públicos (leia mais AQUI).