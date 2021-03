Acontece nesta quinta-feira, 17, a partir das 17h, videoconferência promovida pela instituição para apresentar e prestar informações sobre o programa “Cidade Empreendedora”, iniciativa do Sebrae que visa fomentar o setor produtivo através do estímulo e apoio ao empreendedorismo.

A ação tem como fim detalhar o programa aos interessados, explicando minuciosamente todos os aspectos que ele abrange, desde a finalidade, forma de participação, público alvo, assim como apresentar modelos bem-sucedidos da iniciativa.

A videoconferência contará com participação de técnicos do Sebrae, que esclarecerão dúvidas em tempo real e farão explanações sobre o programa. Também está confirmada a participação do superintendente da instituição em Rondônia, Daniel Pereira.

O programa “Cidade Empreendedora” visa agregar prefeituras e iniciativa privada em parceria visando o desenvolvimento e aproveitamento de potencialidades. A meta é buscar o fortalecimento do empreendedorismo local, através de diversas ações, que vão desde o estudo de perspectivas, capacitação, apoio para formalizar empreendimentos e outras.

“Nestes tempos de crise a iniciativa certamente vai apresentar aos empreendedores de Colorado do Oeste e da região do Cone Sul alternativas para manter ativos os negócios, fomentar o desenvolvimento e mostrar formas de geração de vagas no mercado de trabalho e fontes de renda”, explicou Daniel Pereira ao Extra de Rondônia.

Para participar da videoconferência, que terá início às 17h da quinta-feira 17, basta acessar o link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZlZTEyMDktZjYzOC00YjljLWEyNzAtZTNlMzhmN2U3OTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297298271-1bd7-4ac5-935b-88addef636cc%22%2c%22Oid%22%3a%22c070ad73-850d-46e8-8be3-62e005932fa0%22%7d