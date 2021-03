Sob a acusação de furtar seis peças de filé no Mineirão Atacado, localizado na Rua da Beira, em Porto Velho uma mulher de 30 anos foi presa na terça-feira 16, pela Polícia Militar.

Segundo informações, há alguns dias a mulher vinha sendo monitorada pelos funcionários da loja, pois já era suspeita de cometer outros furtos no local.

Hoje, a suspeita foi abordada no estacionamento do superatacado e estava com seis pacotes de carne dentro de uma caixa. Segundo os funcionários, a acusada já ia saindo do local em uma motocicleta.

Policiais militares foram ao local e prenderam a mulher em flagrante. Ela foi apresentada na delegacia de Polícia Civil.