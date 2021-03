O prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira (PSB) anunciou investimentos de R$ 876 mil para aquisição de 20 mil doses de vacina para esse município na região do Cone Sul de Rondônia.

Ele também anunciou a garantia, do governador Marcos Rocha, da implantação do quartel do Corpo de Bombeiros nesse município e Casa de Apoio em Porto Velho destinado aos pacientes de Colorado.

O professor Ribamar, como é conhecido, participou da sessão legislativa na noite desta segunda-feira, 15, quando informou que, a princípio, serão adquiridas 20 mil doses de vacina para imunizar 10 mil coloradenses e reduzir a contaminação nesse município.

Ele anunciou a criação de um Fundo Municipal exclusivamente para a vacina, para que qualquer cidadão possa contribuir e os valores serão publicados obrigatoriamente no Portal da Transparência.

“Fizemos as tratativas com o representante da empresa fornecedora de vacinas, apresentando uma carta de interesse pelas vacinas. Não dá mais para esperar. A previsão de entrega é de 30 dias a partir da assinatura do contrato”, disse.

QUARTEL DOS BOMBEIROS

Sobre esse assunto, o mandatário municipal informou que em reunião teve a garantia do governador Marcos Rocha, com a contratação de 22 efetivos.

CASA DE APOIO

Com relação à Casa de Apoio, Ribamar anunciou contrato para, a partir de abril, os pacientes de Colorado tenham um local digno para que possam aguardar enquanto realizam tratamento médico em Porto Velho.

