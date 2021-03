Ação realizada na manhã da terça-feira, 16, envolvendo guarnições da Polícia Militar de Cerejeiras e Colorado do Oeste, além de agentes da Polícia Civil dos dois municípios, com participação também do Canil da PM de Colorado, tirou do circuito do tráfico quatro pessoas, além de cerca de cinco quilos de drogas. A operação é resultado de investigações que se estendem a cerca de um ano.

Tendo a informação que J.A.S., morador de Cerejeiras, faria entrega de drogas em Colorado, os policiais armaram emboscada nas imediações de uma casa onde residem W.M.S. e M.A.S., que receberiam a encomenda. No entanto, a entrega não foi feita na ocasião, apesar de J. ter aparecido no local. Os entorpecentes foram trazidos de Pimenteiras do Oeste.

A polícia seguiu o suspeito, que logo depois entregou uma bolsa a C.R.C., que estava num veículo Gol, e em seguida foi até o local da entrega original e deixou a encomenda com W.M.S. e M.A.S.. A abordagem policial aconteceu em seguida, e os dois acusados não conseguiram se desfazer das drogas. Dentro da bolsa a polícia encontrou cerca de três quilos de cocaína e pouco mais de dois quilos de maconha, acondicionados em vários tabletes.

Após a prisão da dupla, os policiais saíram no encalço dos outros dois envolvidos, mas só tiveram sucesso na captura do receptor dos tóxicos, C.R.C. Diligências foram realizadas na casa de J.A.S., já em Cerejeiras, e no local a polícia encontrou mais de noventa mil reais, sendo R$ 4.130,00 em dinheiro e o restante dividido em cheques. No local também foi achada uma espingarda, o que acabou resultando em prisão em flagrante da esposa do suspeito, P.N.N.

O principal integrante da quadrilha, J.A.S., acabou se evadindo. Ele já é procurado por envolvimento em outra operação policial ocorrida há poucos dias, ocasião em que 29 quilos de cocaína foram apreendidos no Cone Sul. Leia (AQUI).

Os detidos e todo o material apreendido, que incluiu também celulares e veículos, foram apresentados na Delegacia de Cerejeiras.