Nesta terça-feira,17, a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Dalterson Vieira Pinto, de 50 anos, que já comandou a Ciretran de Vilhena.

Ele faleceu vítima de complicações decorrente da covid-19. Dalterson foi candidato a vereadorem Vilhena, e atualmente era assessor do deputado estadual Jair Montes (Avante).

Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do Dalterson Vieira Pinto a quem sempre admirei pela garra e o trabalho. Ele já comandou a Ciretran de Vilhena e também foi candidato a vereador no município. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.