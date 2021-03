Após um ano do primeiro caso suspeito no município (leia AQUI), Vilhena registrou nesta quarta-feira, 17, o pior dia na pandemia até o momento, com 7 mortes, ocupação de leitos no limite, tendo 15 intubados, sendo 11 deles com idade abaixo de 60 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde pede a todos que se previnam, com o máximo de cuidado.

Além das 7 mortes, Vilhena registrou 39 novos casos positivos, 14 recuperados e 43 novos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 9.250 casos confirmados de vilhenenses, 3.013 vacinados com a 1ª dose e 1.683 vacinados com a 2ª dose, 149 óbitos de vilhenenses, 46 óbitos de moradores de fora e 134 atendimentos no Ambulatório Covid-19.

Há atualmente no município 616 casos ativos de moradores de Vilhena, 163 casos suspeitos, bem como 8.481 já recuperados e 23 transferidos.

Quatro óbitos registrados hoje são de pacientes do sexo masculino de outros municípios, sendo um de Nova Brasilândia, com 65 anos, um de Seringueiras, com 47 anos, um de Comodoro (MT), com 67 anos, e um de Cerejeiras, com 36 anos.

Outros três óbitos são de pacientes moradores de Vilhena, sendo dois do sexo feminino, com 57 e 75 anos, e um do sexo masculino, com 50 anos.

INTERNADOS NA UTI

Há 31 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 24 de Vilhena e sete de outras cidades: um de Colorado do Oeste, três de Cabixi, um de Ji-Paraná, um de Foz do Iguaçu (PR) e um de Governador Valadares (MG).

Destes, 18 estão na UTI, sendo 15 intubados (nove do sexo masculino com 63, 78, 42, 48, 52, 72, 45, 35 e 76 anos e seis do sexo feminino com 26, 57, 19, 55, 61 e 60 anos) e três pacientes na UTI com ventilação não-invasiva do sexo masculino com 41, 46 e 59 anos.

Nas Enfermarias há 13 pacientes: 10 do sexo masculino com 73, 53, 74, 49, 61, 51, 60, 53, 42 e 49 anos e três do sexo feminino com 58, 64 e 77 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 68,8% (sendo 90% na UTI e 52% nas Enfermarias).

170,5 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 170,5 mil casos confirmados e 3.519 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 11,700 milhões, com 285,1 mil mortes. No mundo são 121,803 milhões de casos confirmados e 2,691 milhões de mortes.