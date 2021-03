O deputado Cirone Deiró (PODE), durante a sessão parlamentar de terça-feira 16, pediu atenção do Estado em relação à situação da Escola Francisca Julia da Silva, no município de Castanheiras.

O parlamentar informou que a instituição, que é a única escola estadual do município, sofreu grandes danos durante um vendaval em outubro do ano passado e até o momento não foi iniciada a reforma do local.

Deiró declarou que irá encaminhar um requerimento formal para que a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) providencie com urgência a reforma necessária, e destacou que é preciso agilizar a obra enquanto as aulas estão suspensas para que esteja pronta a tempo do retorno dos alunos.

“Foi chamada a secretaria de educação para avaliar o que é preciso fazer naquela escola, e o orçamento foi de um valor acima do Proaf, que são R$ 330 mil, e o que me foi informado é que o Tribunal de Contas requereu esse processo e não está dando andamento”, esclareceu o deputado.

O parlamentar ressaltou ainda que encaminhará um requerimento pedindo informações a respeito do andamento desse processo, para averiguar, de fato, o porquê de a obra ainda não ter sido executada.