Durante sessão ordinária na quarta-feira 16, o deputado estadual Eyder Brasil, destacou durante fala na tribuna da Assembleia Legislativa sobre a denúncia recebida referente a falta de comida na maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto Velho.

Uma das mulheres que denunciaram, foi a dona Raimunda Ramos Correa, do município de Ariquemes. “Estou com minha filha Ritiele Beatriz, internada na maternidade, ela tem diabetes e hoje falaram que não teremos janta e nem ceia. Não sou de Porto Velho e estou sem condições de comprar, me pegou desprevenida, se ao menos tivessem avisado”, frisou indignada.

Segundo Dona Raimunda, além da filha outras três grávidas estão na mesma situação. “Eles falaram para pedirmos comida de casa, meu esposo está na roça, eu não tenho ninguém aqui”, clamou a mãe em desespero.

Inconformado com a situação, o deputado Eyder Brasil, disse que é inadmissível a precariedade da saúde do Estado. “Não é só covid-19 que mata! Temos outras patologias, doenças que matam também, e o nosso Estado está deixando passar todas essas necessidades do povo rondoniense. É preciso estar alerta! Fica aqui meu apelo à diretoria do Hospital de Base e ao secretário de Estado da saúde Fernando Máximo, para que tragam com urgência providências” destacou o parlamentar.