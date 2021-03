A diretoria da FFER esteve reunida presencialmente nesta quinta-feira (18) com representantes do governo do Estado, Gisele Santos da Casa Civil e membros do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus incluindo as participações, por meio de vídeo conferência, do médico Jorge Pagura, Presidente Nacional dos Médicos do Futebol Brasileiro e responsável na CBF pelos protocolos de retorno ao futebol em razão da Covid-19, de Walter Feldmann – Secretário Geral da CBF, e do Presidente da FFER, Heitor Costa, Flavia Serrano (AGEVISA); Caio, responsável pela análise estratégica do governo; Paulo, Procurador da Casa Civil.

Além dos diretores da entidade, Alexandre Casagrande – Assessor Jurídico, Fabricio Medeiros – Secretário Geral e Almir Belarmino – Diretor de Competições. E pelo governo do Estado, Vanderlei dos Santos, a Diretora Técnica Legislativa Gisele Santos, e o assessor da Casa Civil, Rodrigo.

É notório que a FFER vem, incansavelmente, buscando uma solução que possa viabilizar o início do Rondoniense Série A 2021 na data até então prevista, ou seja, 28/03/2021, porém, em razão do momento angustiante que enfrentamos em razão desta terrível pandemia cujas estatísticas nos trazem a cada dia números mais alarmantes que os do dia anterior, seja pelo crescente número de vidas perdidas, seja pela falta de leitos em UTI’s ou pelas vacinas que estão chegando, mas, em número muito aquém do que o necessário, o fato é que, enquanto não houver um relaxamento do Decreto n° 25.853, de 02 de março de 2021, que dispõe sobre a proibição de atividades desportivas que envolvam o confronto de equipes nos municípios enquadrados nas Fases 1 e 2, não nos será possível dar início à competição.

Durante a reunião a entidade teve a oportunidade de demonstrar aos representantes do Governo do Estado sua preocupação com as equipes que aguardam ansiosas pelo inicio da competição, quando atletas e demais envolvidos anseiam por dar prosseguimento às suas vidas profissionais.

Dr. Jorge Pagura, fez uma exposição, exibindo dados técnicos que atestam que a transmissão do vírus não acontece nos gramados, uma vez que todos os envolvidos, atletas e Comissão Técnica, atuam preventivamente testados e obrigados a um rigoroso protocolo elaborado pela CBF e pela FFER, dados bem recebidos pelos representantes do Governo que até então não dispunham destas informações.

Apesar de todas as argumentações realizadas, tanto pela FFER e CBF não houve intenção do governo, pelo menos nesse momento, de flexibilizar para o retorno do futebol.

Em decorrência das tratativas nesta reunião, a FFER entendeu por determinar que o Rondoniense Série A – 2021 previsto para ter início em 28/03/2021 seja adiado e que tenha seu início com 15 (quinze) dias após a data publicada pelo Governo do Estado dando conta da revogação do artigo 23 do Decreto n° 25.853, de 02 de março de 2021 que dispõe sobre a proibição de atividades desportivas que envolvam o confronto de equipes nos municípios enquadrados nas Fases 1 e 2.