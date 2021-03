O deputado estadual Luizinho Goebel, na última sessão ordinária da Assembleia Legislativa realizada nesta terça-feira, 16, indicou ao Governo do Estado de Rondônia para que por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), seja feito o patrolamento e encascalhamento em várias linhas e rodovias da região do Cone Sul.

Em seu pedido, o parlamentar pontuou as seguintes linhas para receber os reparos: Linha 03, que liga o Distrito de Rondolândia ao município de Corumbiara; Linha 11, 3ª Eixo, que interliga os municípios de Pimenteiras do Oeste à Cabixi; Linha 11, que liga a 2º Eixo sentido Pimenteiras do Oeste à Cerejeiras, bem como o patrolamento e encascalhamento da RO-391 que interliga o município de Cerejeiras ao Distrito de Rondolândia em Corumbiara.

Luizinho ressalta que a manutenção dessas linhas, bem como da RO-391 se faz necessária, uma vez que se encontram em péssimo estado de conservação devido ao período chuvoso, dificultando o tráfego no local e trazendo grandes riscos de acidentes. É certo afirmar que o patrolamento e encascalhamento irá melhorar o trânsito, o escoamento da produção rural, entre outras melhorias locais.