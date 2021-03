A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF- Patrimônio), com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia da capital deflagrou na manhã de quarta-feira 17, a operação denominada “Seth”, com o objetivo de cumprir sete medidas cautelares expedidas pela 4ª Vara Criminal de Porto Velho, consistentes em quatro mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão domiciliar.

A Operação Seth foi deflagrada com o objetivo prender os criminosos que no dia 16 de janeiro, invadiram a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia para praticar um roubo num caixa eletrônico, rendendo os dois vigilantes que estavam no local.

Os policiais civis da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio após intensas investigações conseguiram identificar parte do grupo criminoso que participou da empreitada criminosa, sendo que no dia de hoje foram presos Magno P. S., vulgo “Perna” 31 anos e Emanuel S. S., 36 anos. Já os nacionais Nunis A. N., 22, e Ruan Mark C. P., 20, não foram localizados pelos policiais civis, os quais seguem em diligência com objetivo de prendê-los.

Na ação de hoje foram apreendidos diversos bens que possivelmente foram adquiridos com os valores subtraídos do caixa eletrônico, além de certa quantia em dinheiro.