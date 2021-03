O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), estabeleceu mudanças no 1º escalão em Vilhena.

Contudo, as nomeações priorizam dois ex-vereadores da base aliada na Câmara: Vera Lúcia Borba “da Farmácia” (PP) e Célio Batista (PR).

As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 12.

Por ser da área da Saúde, Vera da Farmácia já desempenhava funções na prefeitura desde o início do ano como Assessora Executiva na Secretaria Municipal de Saúde. Porém, com a nomeação de 9 de março, Vera passou a ser a nova secretária-adjunta na pasta do Meio Ambiente (SEMMA).

Já Célio Batista foi nomeado, em 9 de março, Controlador de Licitações, mas executando suas tarefas na chefia de gabinete do prefeito.

Vera disputou as eleições municipais, mas não conseguiu a reeleição ao conquistar 541 votos.

Por sua vez, Batista – que é servidor efetivos do Iperon, cedido à prefeitura – não disputou a reeleição e informou sua aposentadoria da política. Ele foi vereador por três mandatos e chegou a ser prefeito de Vilhena durante o maior escândalo político do município na gestão do ex-prefeito Zé Rover.

AMIZADE

Devido à amizade de Japonês com ex-vereadores que deram sustentação aos projetos no Legislativo, a prefeitura “coleciona” ex-parlamentares, que não conseguiram a reeleição na eleição de 2020, nos principais cargos.

Com a nomeação de Vera, a SEMMA virou, praticamente, um “cabide político”, já que a pasta é comandada, desde o início do ano, pelo advogado e ex-vereador Rafael Maziero (PSDB), que obteve 771 votos na última eleição.

Já a Fundação Cultural de Vilhena tem à frente o ex-vereador e radialista França Silva, que obteve 431 votos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) está sob o comando do Ronaldo Alevato (Avante), ex-presidente da Casa de Leis (leia mais AQUI), e que obteve 438 votos.