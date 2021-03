A Caixa Econômica Federal liberou na quarta-feira (17) um tutorial com um passo a passo para fazer a atualização do cadastro do aplicativo Caixa Tem, pelo qual os usuários movimentam a poupança social criada para pagar os benefícios do governo, tais como auxílio emergencial, Bolsa Família e BEm.

Porém, como se trata do aplicativo para receber os benefícios sociais do governo, a notícia da atualização tem deixado muitos usuários preocupados e aflitos, especialmente aqueles que dependem do aplicativo para receber benefícios. Desde a notícia da atualização, tenho recebido diversos e-mails com dúvidas sobre como fazer esta atualização.

Segundo a Caixa, a atualização é para reforçar a segurança dos próprios clientes e tentar diminuir o número de fraudes envolvendo o aplicativo. Mas os dados solicitados, como profissão, fontes de renda e patrimônio do cliente, indicam que o banco também irá utilizar a atualização para oferecer serviços futuros, como empréstimos, financiamentos e demais produtos.

A atualização está sendo liberada conforme a data de aniversário dos usuários (veja no quadro). Não é preciso ir a uma agência para atualizar os dados.

Acompanhe o passo a passo para atualizar o aplicativo

As imagens foram retiradas do tutorial da Caixa. O vídeo com o tutorial do banco está logo abaixo deste passo a passo.