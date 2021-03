O vice-presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), na sessão ordinária desta semana, alertou às autoridades municipais para que o município “não fique atrás” na aquisição de doses de vacina contra a covid-19.

A declaração do parlamentar foi direcionada ao secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, presente na sessão legislativa, após vários municípios rondonienses, como Porto Velho e até Colorado do Oeste, na região sul do Estado, terem anunciado ações para agilizar a aquisição dos imunizantes (leia mais AQUI).

No Cone Sul, na segunda-feira, o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira (PSB), anunciou investimentos de R$ 876 mil para aquisição de 20 mil doses de vacina (leia mais AQUI).

“Sabemos que é tudo muito novo e ainda não podemos afirmar se de fato essas vacinas chegarão no prazo aos municípios, como foi prometido. Mas, aproveitando a presença do secretário de saúde de Vilhena na sessão, fiz um alerta acerca do tema pedindo que nossa cidade não fique para trás na compra de doses para nossa população”, diz o parlamentar.

Em postagem feita nesta quarta-feira, 17, em sua página pessoal no Facebook, Eduardo Japonês (PV) informou que está em Porto Velho e manteve reunião com o governador Marcos Rocha, que garantiu que o Estado irá realizar a compra de vacinas para 100% da população de Rondônia com investimento previsto de R$ 150 milhões, sendo distribuídas proporcionalmente entre todos os municípios.