O empresário e arquiteto Alex Basilino dos Reis, conhecido como Alex Bradesco, foi condenado no início da semana pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Cacoal, Rogerio Montai, a um ano de prisão por crime contra a administração da justiça.

Segundo a denúncia, Alex, depois de ter sido processado civilmente pela ex-prefeita Glaucione Rodrigues Neri, teria começado a fazer ameaças contra a ex-mandatária, chegando a coagir testemunhas e ameaçando expor vídeos supostamente comprometedores caso ela não desistisse da ação.

Na última terça-feira, 16, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do processo, assim como o interrogatório do réu, e logo após o magistrado já prolatou a sentença que impõe a Alex Bradesco, 1 ano de prisão no regime aberto.

A condenação se deu com base no Art. 344 do Código Penal (Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral) e a pena não foi convertida por penas alternativas pelo fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça.

Da decisão ainda cabe recurso e Alex pode recorrer em liberdade.