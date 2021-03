Vilhena registrou hoje 50 novos casos positivos, 11 recuperados e 45 novos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 9.338 casos confirmados de vilhenenses, 3.094 vacinados com a 1ª dose e 1.727 vacinados com a 2ª dose, 152 óbitos de vilhenenses, 46 óbitos de moradores de fora e 126 atendimentos no Ambulatório Covid-19.

Há atualmente no município 692 casos ativos de moradores de Vilhena, 169 casos suspeitos, bem como 8.494 já recuperados e 23 transferidos.

Há 31 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 21 de Vilhena e 10 de outras cidades: um de Colorado do Oeste, dois de Cerejeiras, três de Cabixi, três de Ji-Paraná e um de Foz do Iguaçu (PR).

Destes, 20 estão na UTI, sendo 19 intubados (14 do sexo masculino com 46, 78, 42, 48, 52, 72, 45, 35, 59, 73, 38, 60, 27 e 24 anos e cinco do sexo feminino com 26, 19, 55, 61 e 50 anos) e um paciente na UTI com ventilação não-invasiva do sexo masculino com 76 anos.

Nas Enfermarias há 11 pacientes: nove do sexo masculino com 53, 74, 61, 49, 41, 41, 43, 63 e 56 anos e dois do sexo feminino com 51 e 64 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 68,8% (sendo 100% na UTI e 44% nas Enfermarias).

173,1 MIL CASOS CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até hoje 173,1 mil casos confirmados e 3.589 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 11,877 milhões, com 290,5 mil mortes. No mundo são 122,8 milhões de casos confirmados e 2,712 milhões de mortes.