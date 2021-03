A semana girou em torno da controvérsia gerada entre o vereador Paulo Henrique (PTB) e uma Nota da Repúdio divulgada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal (Sinsemuc) contra o parlamentar.

Na nota, a entidade acusa o vereador de “ataques” aos servidores de saúde, citando profissionais que faleceram vítimas da covid-19, durante discurso na Tribuna da Casa de Leis, classificando a fala como “totalmente infeliz, ou mal-intencionada”.

Na sessão ordinária, o parlamentar alertou para a falta de humanização de alguns servidores nas recepções de hospitais públicos, citando maus tratos no hospital Heuro com um paciente na recepção da unidade de saúde.

As declarações, contudo, não foram bem recebidas pela entidade. “Talvez o encanto da mosca azul da política populista e irresponsável, tenha picado o nobre edil, pois se tem uma categoria que merece todo respeito e consideração, são nossos servidores da saúde municipal e em todo país. Já faz um ano nobre vereador, que estes servidores estão trabalhando no limite de suas forças, muitas vezes sem equipamentos necessários de segurança”, diz um trecho da nota (leia na íntegra no final da matéria).

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Paulo Henrique, que é advogado, garante que sua fala foi desvirtuada, já que direcionou seu discurso a um caso específico que presenciou e que em nenhum momento feriu a honra dos profissionais de saúde que perderam a vida por causa da pandemia

“Receberia a nota do sindicato se apenas se manifestasse sobre minha fala no plenário. Mas, no momento em que o advogado do sindicato, fala que eu feri a honra dos servidores da saúde que morreram de covid-19, extrapola o limite e faz uma denúncia que não é verdadeira, já que em nenhum momento falei dos profissionais que faleceram por causa da pandemia. Está na cara que o sindicato está sendo usado em perseguição política, já que o procurador do sindicato será um dos possíveis candidatos da OAB no município. Cacoal é uma cidade politizada, mas às vezes fazem muita politicagem. Entretanto, estou pronto para enfrentar esses desafios e tenho plena consciência que agi com retidão, defendi a população de Cacoal, percebi o descaso de alguns servidores que destratam alguns pacientes e fiz essa pronúncia no parlamento. Mas reitero meu compromisso com o servidor público de Cacoal, respeito aquele que é probo, verdadeiro e honra seu salário. Mas, aquele que não cumpre seus princípios, não trabalha, esse tem meu desprezo e não merece o respeito do parlamento”, observou.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA DE REPÚDIO DO SINSEMUC:

NOTA DE REPÚDIO À FALA DO VEREADOR PAULO HENRIQUE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DE CACOAL

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CACOAL-SINSEMUC, entidade sindical reconhecida e registrada no CNPJ/MF 63.789.028/0001-70, com Sede Administrativa na Av. Belo Horizonte, 2986, Bairro Jardim Clodoaldo, neste município de Cacoal, na qualidade de Substituto dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal, nos termos do art. 195, paragrafo 2°, e o art. 513 alínea “a” da CLT bem como o art. 8° inciso III da Constituição Federal, neste ato representado por seu presidente eleito, em nome de toda a Diretoria, vem a público, manifestar REPÚDIO E PERPLEXIDADE a fala apresentada na Tribuna da Câmara Municipal de Cacoal, pelo Vereador Dr. Paulo Henrique – PTB.

Em sua fala, de forma totalmente infeliz, ou mal-intencionada, o nobre vereador ataca todos os servidores da saúde de nosso município.

Dentre tantos impropérios, o nobre vereador verborreia que os servidores da saúde têm agido com falta de humanidade no tratamento de nossos munícipes, além de agirem com desídia no desempenho de suas funções!

Talvez o encanto da mosca azul da política populista e irresponsável, tenha picado o nobre edil, pois se tem uma categoria que merece todo respeito e consideração, são nossos servidores da saúde municipal e em todo país.

Já faz um ano nobre vereador, que estes servidores estão trabalhando no limite de suas forças, muitas vezes sem equipamentos necessários de segurança, a fim de evitar o contágio, com quadro reduzido o que obriga muitos servidores a trabalharem mais de dois plantões seguidos, causando danos à saúde física e psicológica, para que nossos munícipes tenham um atendimento digno.

Neste momento de dor nobre vereador, não falta apenas sorrisos de nossos servidores, faltam equipamentos, faltam mão de obras, falta respeito de algumas autoridades que aproveitam um momento tão delicado para fazer política baixa, jogando para plateia usando o nome de nossos servidores!

Talvez no conforto de seu gabinete, com remuneração condizente, assessores nomeados, sobram sorrisos e afabilidades, coisa que talvez não tenha encontrado em algum servidor exausto em um fim de plantão, onde tem que decidir quem vive e quem morre!

Quanto ao uso de Whatzapp, mais uma vez Vossa Excelência demonstra desconhecimento da realidade da saúde em nosso município. Hoje, os celulares e aplicativos de conversas instantâneas são ferramentas imprescindíveis para salvar vidas, discutir estratégias de trabalho e comunicação entre os servidores no plantão. Se o Whatzapp para Vossa Excelência é apenas uma ferramenta de bate papo e troca de figurinhas, aconselhamos que aprofunde um pouco mais e verá a importância desta ferramenta na prestação de serviços de qualidade aos nossos munícipes!

Quanto a fala de terceirização, gostaríamos de uma maior clareza nas intenções de Vossa Excelência, pois em diversas falas, diz defender os servidores efetivos, e o concurso público, em detrimento da precarização por meio de terceirizações e comissionamentos.

Para encerrar, gostaríamos aqui, homenagear aos nossos servidores municipais da saúde que tombaram na luta contra o Covid em Cacoal, a saber, GLADYS CASTELO QUISPE, LEILA RUIZ FERREIRA, MARIA FILOMENA SILVA, MOISES ALVES RODRIGUES, fora tantos outros que positivaram para COVID 19, cuja memória Vossa Excelência achincalha!

Aos nossos valorosos servidores públicos, fica aqui o nosso respeito e gratidão desta entidade sindical, que jamais se curvará a interesses não republicanos para atacar e denegrir esta honrosa classe.

Cacoal RO, 19 de março de 2021.

Fernando Neves de Souza

Presidente da Diretoria Eleita do Sinsemuc