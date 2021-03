O Secretário de Saúde de Cerejeiras Ederson Lopes, falou com a reportagem do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 22, e confirmou que o município está com 219 casos ativos de covid-19.

Contudo, o secretário ressalta que entre os 219 que estão em tratamento, 20 são profissionais de saúde, sendo que 18 foram vacinados e duas pessoas se negaram a tomar o imunizante.

Ederson confirma que há uma servidora do município internada na Central de Atendimento à covid-19, entre outros, no Hospital São Lucas, dois pacientes entubados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena (HRV) e um paciente foi encaminhado para de Porto Velho.

Ederson ainda ressalta que a população deve levar a doença a sério e tomar todas as precauções necessárias, evitar aglomeração, lavar sempre as mãos com água e sabão, além de álcool em gel e nunca esquecer de usar a máscara.