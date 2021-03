O Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) de Vilhena reforçou sua frota de veículos com aquisição de um novo caminhão.

Orçado em R$ 285 mil, o caminhão modelo Tector 9-190 foi adquirido com recursos próprios.

De acordo com Maciel Wobeto, diretor geral do SAAE, o veículo será utilizado para transporte de materiais utilizados em extensão de rede, conserto de calçadas, ligações iniciais, entre outros serviços prestados pela autarquia.

“A aquisição desse novo caminhão foi essencial devido ao aumento nos números de ligações e a necessidade de um veículo de carga para transportar os materiais utilizados pela equipe no perímetro urbano”, explica Maciel.

Atualmente o Saae conta com uma frota de 27 automóveis próprios e um cedido pela Prefeitura de Vilhena, que são monitorados em tempo real via satélite, liberando a ignição do veículo somente com a identificação do condutor. Esse tipo de tecnologia garante eficiência na logística, segurança na execução do serviço e respeito aos recursos públicos.