Um internauta Maurício Bezerra, do município de Ji-Paraná, enviou mensagem ao Extra de Rondônia denunciando um suposto crime ambiental protagonizado pela usina de asfalto de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia (DER).

Na manhã desta segunda-feira, 22, o munícipe flagrou o momento na avenida Edson de Lima do Nascimento, com a Rua Castanheira, no Bairro Jorge Teixeira.

De acordo com ele, no local, ocorreu o despejo de um material com o odor muito forte e escuro, sem controle algum diretamente no solo. “Vestígios demonstram que os resíduos vieram diretamente da Usina de Asfalto, através dos tanques de pinches que ficam ao fundo empreendimento”, disse.

Até o momento não foi apresentada nenhuma medida mitigadora pelo DER-RO, para aliviar o cheiro e a exposição do material, que foi despejado em uma região urbana, onde circulam os moradores do bairro Jorge Teixeira e Orleans.