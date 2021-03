O vereador Alexandre Serafim Damasceno (Pros), mais conhecido por Sargento Damasceno, visitou a redação do Extra de Rondônia para explicar sobre o clamor de um chacareiro que gravou um vídeo para pedir providencias das autoridades responsáveis para que uma rua do setor Terra Rica passasse por reparos, já que a mesma estava intransitável.

Contudo, no vídeo o produtor rural citou que na época da campanha diversos candidatos passaram pelo local, inclusive o então postulante a uma cadeira no parlamento Sargento Damasceno.

Ocorre que após veiculação da matéria, o Sargento Damasceno procurou a redação, onde explicou que ficou surpreso com a publicação, haja vista, que tinha tomado conhecimento da situação e junto com então secretario de obras Marcelo Boca haviam ido ao local, como mostram as imagens em anexo e tomado todas as providencias necessárias para sanar o problema.

Por outro lado, o parlamentar repudia a fala do chacareiro no qual cita que ele havia feito promessas, “jamais fiz alguma promessa para qualquer pessoa na minha campanha, levei ao eleitor ideias de melhorias e a vontade de trabalhar por uma cidade melhor, e, é o que estou fazendo”, disse Damasceno.

O tesoureiro da Cooperativa do Setor Terra Rica Carlos Fernando Lourenço acompanhou o vereador em sua vista ao Extra e falou que a diretoria está trabalhando para fazer a transição da Cooperativa para uma Associação Rural e assim poder ajudar os chacareiros daquele setor.

Quanto a reclamação do chacareiro, Carlos concorda que a estrada realmente está intrafegável e que com a ajuda do vereador Damasceno e do então secretario de obras Boca, num prazo de até 15 dias será resolvido.

Carlos ainda relata que o setor não tem rede de alta tensão e assim que a associação for criada vai brigar junto às autoridades para que a rede seja estendida e atenda aproximadamente 40 famílias.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>