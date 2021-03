Nesta segunda-feira (22), a deputada Rosangela Donadon (PDT), solicitou ao governo de Rondônia a instalação de uma usina de asfalto para atender os sete municípios do Cone Sul do Estado.

A parlamentar despachou o pedido o secretário chefe da casa civil, Júnior Gonçalves, e com o diretor adjunto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte de Rondônia (DER), Major Eder.

Rosangela Donadon ressaltou que com a instalação da usina, as prefeituras do Cone Sul juntamente com o governo do Estado de Rondônia, poderão produzir asfalto mais barato do que se fosse contratar os serviços do setor privado.

“Solicitei ao governo de Rondônia a instalação da usina de asfalto para atender os municípios do Cone Sul e a produção de asfalto gerará economia aos municípios”, disse a deputada Rosangela Donadon.