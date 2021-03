O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta quarta-feira (24) a criação de um comitê de enfrentamento à covid-19 com a participação de representantes dos três poderes.

A medida ocorre após uma série de críticas em relação à má administração do governo federal da crise sanitária que já matou quase 300 mil brasileiros.

O grupo, que contará com a participação de governos estaduais e municipais, ministérios e outros órgãos da administração federal, deverá se reunir semanalmente para definir políticas nacionais uniformes para lidar com a pandemia.

Participaram do encontro, no Palácio da Alvorada, os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), além do vice-presidente da República, Hamilton Mourão – veja a lista dos participantes abaixo.

“Reunião bastante proveitosa. Mais do que harmonia, imperou a solidariedade e intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. Vida em primeiro lugar”, afirmou Bolsonaro em entrevista coletiva após o encontro. “Será criada uma coordenação junto aos governadores. A intenção é dedicar cada vez mais vacinação Brasil.”

Apesar da mudança de tom no discurso, o presidente insistiu no tratamento precoce, que não tem, até o momento, qualquer evidência científica de eficácia. “Discutimos também a possibilidade de tratamento precoce, que fica a cargo do novo ministro da Saúde. Uma nova cepa ou novo vírus apareceu. Precisamos dar atendimento adequado às pessoas. Não temos ainda o remédio. […] Estamos no caminho para o Brasil sair dessa situação complicada”, disse.

“Nosso objetivo é o fortalecimento do SUS nos três niveis (União, Estados e municípios) para prover à população, com agilidade, uma campanha de vacinação capaz de reduzir circulacao do vírus”, disse. “Vamos fortalecer a assistência nos três niveis [do SUS] com criação de protocolos assistenciais. O sistema de saúde do Brasil dará a resposta que a populacao brasileira quer. Toda a nação se une agora para que cumpramos nosso dever.”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ressaltou que a reunião foi “a expressão pura daquilo que a sociedade brasileria espera dos homens públicos”. “A doença de agora é diferente daquela de 2020 e nos impõe o dever cívico e de responsabilidade. Essa união significa um pacto nacional liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o presidente Jair Bolsonaro”, disse Pacheco.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a reunião serviu para “desarmar os espíritos e falarmos uma linguagem só”. “Comunicação adequada com todos os dados para que a população tenha toda assistência, acompanhamento pari passu para termos rumo coordenado sob a supervisão do presidente da República. Termos único discurso, única direcao nacional”, afirmou.

O presidente do STF, Luiz Fux, destacou que o poder judiciário não pode, por força de lei, participar diretamente do comitê, mas diante da emergência nacional e necessidades de soluções rápidas, vai buscar estratégias para evitar a judicialização de ações. “Exemplo e esperança, esse é binômio”, disse.

Participaram da reunião

Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal

Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal;

Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados;

Hamilton Mourão, Vice-Presidente da República;

Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central;

Augusto Aras, Procurador-Geral da República;

Romeu Zema Neto, Governador do estado de Minas Gerais;

Ronaldo Caiado, Governador do estado de Goiás;

José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do estado de Alagoas;

Wilson Miranda Lima, Governador do estado do Amazonas;

Carlos Massa Ratinho Júnior, Governador do estado do Paraná;

Coronel Marcos Rocha, Governador do estado de Rondônia;

André Luiz de Almeida, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

Fernando Azevedo, Ministro de Estado da Defesa;

Ernesto Araújo, Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia

Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro de Estado da Infraestrutura;

Tereza Cristina, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Milton Ribeiro, Ministro de Estado da Educação

João Roma, Ministro de Estado da Cidadania

Marcelo Queiroga, Ministro de Estado da Saúde;

Bento Albuquerque, Ministro de Estado de Minas e Energia;

Fábio Faria, Ministro de Estado das Comunicações;

Marcos Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações;

Ricardo Salles, Ministro de Estado do Meio Ambiente;

Gilson Machado, Ministro de Estado do Turismo;

Wagner Rosário, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União;

Damares Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Onyx Lorenzoni, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República;

Luiz Eduardo Ramos, Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República;

Sérgio José Pereira, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, substituto;

Augusto Heleno, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

José Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado-Geral da União;

Ministro Bruno Dantas, Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União.