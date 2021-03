Na noite da última terça-feira 23, o governador Marcos Rocha anunciou em suas redes sociais a compra de um milhão de doses da vacina Sputnik V, de fabricação russa. O deputado Ezequiel Neiva (PTB) parabenizou o chefe do Executivo pelo empenho para a aquisição do imunizante que deve ser entregue no mês de abril.

Neiva destacou que, com a iniciativa do governo, 500 mil rondonienses serão vacinados, vez que a Sputnik V é uma vacina de duas doses.

Neiva elogiou a iniciativa do governador Marcos Rocha, lembrando que a Assembleia Legislativa teve papel fundamental nesse processo, aprovando o Plano Imuniza Rondônia, para se somar ao Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

“Realizamos uma sessão extraordinária num domingo para aprovar o Plano Imuniza Rondônia, para que o Estado pudesse, entre outras ações, agir rapidamente na compra de vacinas”, enfatizou Neiva.

As vacinas, de acordo com o governador, custaram R$ 55 milhões e puderam ser compradas por meio do Consórcio de Governadores, tendo a garantia de entrega para a segunda quinzena do próximo mês. “Logo teremos a vacina, mas não podemos de parar de nos cuidar, usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, observou o deputado.